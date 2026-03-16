Abdullah bin Zayed discute situação regional com ministros das Relações Exteriores de diversos países

ABU DHABI, 16 de março de 2026 (WAM) – O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que também é vice-primeiro-ministro, discutiu as repercussões dos ataques de mísseis iranianos não provocados e de caráter terrorista contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região com ministros das Relações Exteriores.

Abdullah bin Zayed conversou, por telefone, com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah; com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar; e com a ministra das Relações Exteriores e Cooperação Internacional do Sudão do Sul, Monday Semaya Kumba.

As conversas abordaram os sérios desafios e repercussões desses desdobramentos para a segurança e a estabilidade regionais, bem como seus impactos sobre a economia global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed e os ministros condenaram com veemência os ataques de mísseis não provocados e de caráter terrorista, afirmando que constituem uma grave violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e representam uma ameaça direta à segurança e à soberania dos Estados, além da estabilidade regional.

Eles também reafirmaram o direito dos países atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial e garantir a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as ligações, Abdullah bin Zayed expressou apreço pela solidariedade demonstrada por países irmãos e amigos aos Emirados Árabes Unidos, afirmando que todos os residentes e visitantes no país estão seguros.

As conversas também ressaltaram a importância de fortalecer a cooperação internacional e os esforços conjuntos para preservar a segurança regional, além de promover caminhos para uma segurança sustentável e um desenvolvimento inclusivo na região em benefício de seus povos.