Presidente dos Emirados Árabes Unidos e príncipe herdeiro da Arábia Saudita discutem situação regional em ligação

ABU DHABI, 16 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica de Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, durante a qual discutiram os desdobramentos na região diante da escalada militar e suas graves ameaças à segurança e à estabilidade regionais e globais.

A conversa também abordou a continuidade dos ataques iranianos contra países da região, ressaltando que essas ações violam os direitos soberanos desses Estados e as normas internacionais.

Os dois destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar, que representa uma ameaça à segurança e à estabilidade na região e no mundo. Ressaltaram ainda a importância de priorizar o diálogo sério e os meios diplomáticos para tratar das questões regionais de forma a preservar a paz e a segurança regionais.