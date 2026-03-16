Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo elogia eficiência das forças armadas do Golfo na resposta aos ataques iranianos

RIAD, 16 de março de 2026 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, elogiou o nível de eficiência e prontidão demonstrado pelas forças armadas dos países do bloco, destacando o profissionalismo na resposta aos ataques iranianos que tiveram como alvo Estados do CCG e na defesa de sua soberania e segurança com coragem, dedicação e espírito de sacrifício.

A declaração foi feita durante discurso de Albudaiwi a militares do Comando Militar Unificado do CCG durante visita à sede da instituição em Riad.

Albudaiwi afirmou que a bravura e a dedicação demonstradas pelas forças armadas dos países do CCG refletem a força e a coesão do sistema de defesa do Golfo na proteção dos recursos dos Estados do bloco e na salvaguarda da segurança e da estabilidade de suas populações.

Ele também elogiou os esforços significativos e dedicados dos integrantes das forças armadas do CCG que atuam no Comando Militar Unificado, expressando orgulho pelo desempenho profissional demonstrado, que, segundo ele, reflete o alto nível das forças militares da região.

O secretário-geral destacou ainda que esses esforços representam um pilar fundamental para fortalecer a segurança e a estabilidade dos países do CCG e consolidar o sistema de defesa conjunta do Golfo.