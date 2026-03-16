Defesa aérea do Bahrein intercepta 125 mísseis balísticos e 212 drones desde o início dos ataques iranianos

MANAMA, 16 de março de 2026 (WAM) – O Bahrein informou que os sistemas de defesa aérea da Força de Defesa do Bahrein interceptaram e destruíram 125 mísseis balísticos e 212 drones que tinham como alvo o país desde o início da agressão iraniana.

Em comunicado divulgado pela agência Bahrain News Agency (BNA), o Comando-Geral da Força de Defesa do Bahrein afirmou que o uso de mísseis balísticos e drones contra alvos civis e propriedades privadas constitui uma grave violação do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas.

Segundo a nota, esses ataques criminosos indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regionais.