Voos no Aeroporto Internacional de Dubai são temporariamente suspensos por precaução

DUBAI, 16 de março de 2026 (WAM) – A Autoridade de Aviação Civil de Dubai anunciou na manhã desta segunda-feira (16/03) a suspensão temporária dos voos no Aeroporto Internacional de Dubai como medida preventiva para garantir a segurança de todos os passageiros e funcionários.

Os passageiros foram orientados a entrar em contato com suas respectivas companhias aéreas para obter as atualizações mais recentes sobre seus voos.

A autoridade informou ainda que novas atualizações serão divulgadas por meio dos canais oficiais assim que estiverem disponíveis.