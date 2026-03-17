Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe enviado do presidente da Coreia do Sul

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Kang Hoon-sik, enviado especial do presidente da Coreia do Sul.

Durante o encontro, Kang Hoon-sik transmitiu ao líder emiradense os cumprimentos do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, e seus votos de contínua segurança, progresso e prosperidade para os Emirados. Mohamed bin Zayed pediu que o enviado levasse seus cumprimentos a Lee Jae-myung, juntamente com votos de mais desenvolvimento e prosperidade para a Coreia do Sul e de fortalecimento das relações bilaterais.

A reunião também abordou os desdobramentos regionais e suas graves implicações, incluindo ameaças à segurança e à paz regionais e internacionais. Kang Hoon-sik reafirmou a solidariedade da Coreia do Sul com os Emirados Árabes Unidos diante das medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, integridade territorial e população.

Os dois lados destacaram a importância de priorizar o diálogo e a diplomacia na abordagem das questões regionais, de forma a evitar novas tensões e preservar a segurança e a estabilidade.

Kang Hoon-sik também expressou apreço ao presidente dos Emirados pela atenção dedicada aos cidadãos sul-coreanos e a todos os residentes no país, incluindo esforços para facilitar procedimentos e garantir sua segurança.

O encontro também tratou de formas de aprofundar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul no âmbito da Parceria Estratégica Especial entre os dois países, especialmente em setores prioritários.

O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e de Heróis Caídos, e o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, além de vários altos funcionários, participaram da reunião.