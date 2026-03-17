Ministério do Interior do Kuwait prende célula ligada ao Hezbollah que planejava ameaçar a segurança nacional

KUWAIT, 17 de março de 2026 (WAM) — O Ministério do Interior do Kuwait anunciou que as autoridades de segurança competentes, após monitoramento e vigilância intensivos e precisos, conseguiram desmantelar e prender um grupo ligado à organização terrorista proibida Hezbollah, que pretendia desestabilizar a segurança no Kuwait e recrutar indivíduos para integrar a rede.

Em comunicado divulgado pela agência Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês), o ministério informou que as investigações de segurança revelaram um plano organizado de sabotagem conduzido por integrantes do grupo.

A célula era composta por 14 cidadãos do Kuwait e dois cidadãos libaneses e tinha como objetivo minar a soberania do país, desestabilizá-lo, espalhar o caos e perturbar a ordem pública, representando uma ameaça direta à segurança nacional e colocando em risco a segurança dos cidadãos, residentes e as capacidades do país.

O ministério explicou que, após obter a autorização legal necessária junto ao Ministério Público, as autoridades encontraram diversos itens em posse da organização terrorista. Entre eles estavam armas de fogo e munições, uma arma utilizada para assassinatos, dispositivos de comunicação criptografados em código Morse, drones, bandeiras e imagens de organizações terroristas, mapas, substâncias entorpecentes, quantias em dinheiro e armamentos usados para treinamento.

A pasta acrescentou que as investigações continuam e que as medidas necessárias estão sendo tomadas contra os envolvidos antes de seu encaminhamento ao Ministério Público competente, enquanto as autoridades de segurança seguem com esforços para localizar qualquer pessoa com vínculos com esses grupos terroristas.

O Ministério do Interior afirmou que a segurança e a soberania do Kuwait são uma linha vermelha que não pode ser violada e destacou que qualquer tentativa de cooperação com entidades terroristas externas, apoio ou simpatia por esses grupos, ou financiamento em detrimento da segurança nacional será enfrentada com medidas rigorosas e decisivas. Acrescentou ainda que não haverá tolerância com qualquer parte envolvida em atos que prejudiquem a segurança e a estabilidade do país.