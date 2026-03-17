Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute impacto dos ataques terroristas não provocados com mísseis iranianos contra os Emirados Árabes Unidos com diversas autoridades

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Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute impacto dos ataques terroristas não provocados com mísseis iranianos contra os Emirados Árabes Unidos com diversas autoridades

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, também vice-primeiro-ministro, conversou, por telefone, com autoridades sobre os impactos dos ataques iranianos com mísseis, não provocados e terroristas, contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com o xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar; Milojko Spajić, primeiro-ministro de Montenegro; o príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita; Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro das Relações Exteriores do Bahrein; Jeenbek Moldokanovich Kulubayev, ministro das Relações Exteriores do Quirguistão; Toshimitsu Motegi, ministro das Relações Exteriores do Japão; e Sihasak Phuangketkeow, ministro das Relações Exteriores da Tailândia.

As conversas abordaram as graves consequências desses desdobramentos para a segurança e a estabilidade regionais, bem como seus impactos na economia global e na segurança energética.

Abdullah bin Zayed e os interlocutores condenaram os ataques iranianos com mísseis, classificados como uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de uma ameaça direta à segurança e à soberania dos Estados e à estabilidade regional. Eles também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial e garantir a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as ligações, Abdullah bin Zayed agradeceu a solidariedade demonstrada por países amigos e aliados aos Emirados Árabes Unidos e afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão seguros.

As conversas também destacaram a importância de reforçar a cooperação internacional e os esforços conjuntos para preservar a segurança e a estabilidade regionais e promover o desenvolvimento inclusivo e a prosperidade econômica sustentável na região.