Emirados Árabes Unidos anunciam fechamento parcial e temporário do espaço aéreo por medida preventiva

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês) anunciou o fechamento parcial e temporário do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos como medida preventiva excepcional para garantir a segurança dos voos e das tripulações, além de proteger o território do país diante da rápida evolução do cenário de segurança regional.

A autoridade informou que a decisão foi tomada após uma avaliação abrangente dos riscos operacionais e de segurança, em plena coordenação com autoridades nacionais e internacionais, destacando que a segurança do espaço aéreo e a proteção da soberania dos Emirados permanecem prioridades absolutas.

A GCAA afirmou que continuará informando as autoridades competentes e o público sobre quaisquer novos desdobramentos. A autoridade também reiterou o pedido para que passageiros entrem em contato com suas companhias aéreas para obter as informações mais recentes sobre os voos, ressaltando que acomodação e assistência necessárias serão fornecidas pelas companhias em coordenação com as autoridades locais.

A GCAA destacou que a segurança dos passageiros e das tripulações segue como prioridade máxima e reafirmou seu compromisso com a adoção de todas as medidas necessárias para garantir os mais altos padrões de segurança.

Por fim, a autoridade agradeceu a cooperação e compreensão do público diante dessas circunstâncias excepcionais e reforçou a importância de buscar informações exclusivamente em fontes oficiais.