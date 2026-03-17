Conselho de Cooperação do Golfo condena os contínuos ataques iranianos contra países do bloco

RIAD, 17 de março de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, condenou nos termos mais veementes a continuidade dos ataques iranianos contra países do bloco.

Segundo ele, os ataques mais recentes, registrados na segunda-feira (16/03) nos Emirados Árabes Unidos, resultaram na morte de uma pessoa após um míssil atingir um veículo civil na área de Al Bahyah, em Abu Dhabi.

Albudaiwi afirmou que a continuidade dessas ações evidencia uma postura hostil contra os países do Golfo e constitui uma flagrante violação dos princípios de boa vizinhança, além de todas as normas e leis internacionais.

O secretário-geral também expressou a plena solidariedade do CCG com os Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua soberania, segurança e estabilidade.