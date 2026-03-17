Bahrein condena os contínuos ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos

MANAMA, 17 de março de 2026 (WAM) — O Bahrein expressou forte condenação à continuidade dos ataques iranianos contra instalações civis e vitais nos Emirados Árabes Unidos, que resultaram na morte de um residente após um míssil atingir um veículo civil na área de Al Bahyah, em Abu Dhabi. Segundo o país, trata-se de uma violação flagrante do direito internacional, do direito internacional humanitário, das convenções internacionais e dos princípios de boa vizinhança.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou a plena solidariedade do Bahrein com os Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua soberania, segurança, estabilidade e a segurança de seus cidadãos e residentes.

O país também reiterou o apelo pelo fim imediato dos ataques iranianos, classificados como injustificados e maliciosos, contra os Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), em conformidade com a Resolução 2817 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e em respeito às leis e normas internacionais, de forma a contribuir para a segurança e a estabilidade da região e a proteção de suas populações.