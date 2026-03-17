Autoridade Geral de Aviação Civil anuncia normalização do tráfego aéreo no espaço aéreo dos Emirados

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês) anunciou que a navegação aérea voltou à normalidade em todo o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, após a estabilização da situação e a suspensão das medidas preventivas temporárias adotadas anteriormente.

A autoridade afirmou que a decisão foi tomada após uma avaliação das condições operacionais e de segurança, em coordenação com os órgãos competentes, destacando que o monitoramento contínuo em tempo real segue em vigor para garantir os mais altos níveis de segurança da navegação aérea.

A GCAA agradeceu a cooperação dos passageiros e das companhias aéreas durante o período recente e reiterou a plena prontidão de suas equipes técnicas e operacionais para responder a quaisquer eventuais desenvolvimentos.

A autoridade também orientou o público a buscar informações por meio de fontes oficiais.