Ministro das Relações Exteriores dos Emirados condena ataques iranianos contínuos e presta condolências às famílias das vítimas

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas dos ataques terroristas iranianos não provocados contra o país.

As vítimas são Alaa Nader Awni, da Palestina; Murib Zaman Nizar, Muzaffar Ali Ghulam e Ismail Salim Khan, do Paquistão; Ahmed Ali, de Bangladesh; e Dibas Shrestha, do Nepal. O ministro também desejou pronta recuperação aos feridos.

Abdullah bin Zayed manifestou ainda condolências à Palestina, ao Paquistão, a Bangladesh e ao Nepal pelas vítimas dos ataques e reiterou o compromisso dos Emirados com a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

O ministro condenou nos termos mais firmes os ataques iranianos com mísseis e drones, que já duram 18 dias consecutivos e somam mais de 2.000 projéteis — entre mísseis balísticos, de cruzeiro e drones — contra infraestrutura civil crítica, aeroportos e áreas residenciais em todo o país. Ele afirmou que a escalada representa violação flagrante da soberania nacional e uma ameaça grave à segurança e à estabilidade regional e internacional.

“Os Emirados condenam com firmeza essa escalada contínua contra civis e instalações críticas no país. Esses ataques não provocados, que se prolongam há mais de duas semanas, foram amplamente condenados pela comunidade internacional por meio da Resolução 2817 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, copatrocinada por 136 Estados-membros. A resolução exige que o Irã cesse imediatamente e sem condições esses ataques contra os países do Golfo e a Jordânia e afirma que o país é plenamente responsável por todos os danos causados”, disse Abdullah bin Zayed.

O ministro ressaltou que os Emirados mantêm o direito de adotar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, sua segurança nacional e sua integridade territorial, bem como garantir a segurança de cidadãos e residentes, conforme o direito à autodefesa previsto no direito internacional.

Abdullah bin Zayed afirmou que as autoridades do país estão plenamente preparadas para enfrentar qualquer ameaça e que os ataques não impedirão os Emirados de proteger sua soberania, sua segurança e sua estabilidade.

O ministro destacou ainda que a situação de segurança no país permanece estável e que os níveis de prontidão estão no mais alto patamar, sustentados por padrões profissionais rigorosos e estruturas institucionais claras, o que reforça a sensação de segurança para a população.

A autoridade concluiu elogiando o apoio e a solidariedade expressos por mais de 130 países, o que reflete a confiança da comunidade internacional nos Emirados e sua posição global consolidada, construída ao longo de décadas de diplomacia, parcerias internacionais e compromisso com a estabilidade regional e global.