Ministros do Exterior dos Emirados e de outros países discutem situação regional em ligações telefônicas

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou sobre os desdobramentos recentes na região e os impactos dos ataques iranianos com mísseis contra o país e outras nações com autoridades internacionais.

Abdullah bin Zayed conversou com Glauk Konjufca, primeiro vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e da Diáspora de Kosovo; com o xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro das Relações Exteriores do Kuwait; com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos; e com Khaled El-Enany, diretor-geral da UNESCO.

Abdullah bin Zayed e as autoridades condenaram os ataques iranianos com mísseis, não provocados e de caráter terrorista, contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, e ressaltaram a rejeição categórica a essas ações, por violarem o direito internacional. Eles também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, segurança e integridade territorial, além de garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed agradeceu as manifestações de solidariedade e afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados estão seguros.

As conversas abordaram ainda os impactos dos ataques para a segurança e a estabilidade regional e internacional, além dos efeitos sobre a economia global e a segurança energética.

As autoridades ressaltaram a importância de uma atuação coordenada da comunidade internacional para conter a escalada, com prioridade a soluções políticas, vias diplomáticas e diálogo responsável para resolver as crises e fortalecer a estabilidade na região.