Presidente dos Estados Unidos reafirma apoio aos países do Golfo e condena ataques iranianos em ligação com rei do Bahrein

MANAMA, 18 de março de 2026 (WAM) — O rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, recebeu uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante a conversa, os dois discutiram as relações entre os países e os desdobramentos recentes na região, além de uma série de temas regionais e internacionais de interesse comum.

Segundo a Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), Trump reafirmou o apoio dos Estados Unidos ao Bahrein e aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, destacando o compromisso de Washington com a segurança e a estabilidade da região. Reiterou também a condenação aos ataques iranianos contra países do Golfo.

Hamad bin Isa Al Khalifa expressou agradecimento pelo apoio dos Estados Unidos à segurança e à estabilidade do Bahrein e da região. Também destacou a solidez das relações entre os dois países e o compromisso de ampliar a cooperação em diferentes áreas em benefício de interesses comuns.