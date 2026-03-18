Líderes dos Emirados enviam condolências ao presidente da Geórgia pela morte do patriarca Ilia II

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao presidente da Geórgia, Mikheil Kavelashvili, pela morte de Ilia II, Catholicós e Patriarca de toda a Geórgia.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze.