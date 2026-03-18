Estados Unidos atingem instalações de mísseis do Irã próximas ao Estreito de Ormuz

WASHINGTON, 18 de março de 2026 (WAM) — O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM, na sigla em inglês) anunciou que o país conduziu ataques contra instalações fortificadas de mísseis na costa iraniana, nas proximidades do Estreito de Ormuz.

“Há poucas horas, forças dos Estados Unidos usaram bombas de penetração de 5.000 libras contra instalações de mísseis iranianas fortificadas ao longo da costa do país, nas proximidades do Estreito de Ormuz”, informou o CENTCOM em comunicado.

A ação ocorre em meio a esforços de Washington para enfraquecer as capacidades de mísseis do Irã e, de forma mais ampla, seu aparato militar.