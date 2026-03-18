Emirados Árabes Unidos se preparam para o Eid Al Fitr com programação festiva em todo o país

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos se preparam para celebrar o Eid Al Fitr com uma programação ampla de festivais, apresentações e atividades voltadas para famílias em espaços públicos, centros comerciais e destinos de lazer, decorados com luzes e elementos festivos.

Os centros comerciais registram aumento no movimento antes do feriado, com moradores comprando roupas, doces e presentes, impulsionados por promoções sazonais que ampliaram o fluxo no varejo.

O feriado do Eid, de 19 a 22 de março, oferece oportunidade para visitar atrações turísticas, grandes shoppings e hotéis, muitos dos quais prepararam programações especiais para a ocasião.

Em Abu Dhabi, estão previstas diversas atividades culturais e de entretenimento voltadas para famílias e crianças, com destaque para o Festival Xeique Zayed, em Al Wathba, em realização desde novembro e que reúne milhares de eventos culturais com ampla participação internacional.

Em Al Ain, a segunda edição do festival “Ghaitah Al Ain” ocorre de 20 a 27 de março, no ADNEC Al Ain, com apresentações ao vivo, espetáculos culturais e atividades para todas as idades.

O emirado também oferece atrações como a Grande Mesquita Xeique Zayed, o Museu Al Maqta’a, a Vila do Patrimônio, o Distrito Cultural de Saadiyat e as opções de lazer da Ilha Yas.

Dubai prepara uma série de eventos e experiências para famílias durante o Eid, além de promoções no comércio e pacotes especiais em hotéis. Entre os destaques estão o “Season of Wulfa”, em cartaz até 23 de março, e as celebrações de Eid na Expo City Dubai, de 20 a 22 de março.

Em Sharjah, o “Sharjah Ramadan Festival 2026” continua durante o Eid, reunindo ofertas no varejo e experiências culturais e patrimoniais, com participação de marcas locais e internacionais, empreendedores e pequenas empresas.

O emirado também reúne destinos de lazer, natureza e cultura, como o Anfiteatro e a Cachoeira de Khorfakkan, o Al Suhub Rest House, a Praia de Al Heera, o Arabia’s Wildlife Centre, Al Jada, o Al Majaz Waterfront, o Al Montazah Parks e o Al Qasba.

Ajman conta com atrações históricas, como o Museu de Ajman, que remonta ao século 18 e reúne artefatos, manuscritos e trajes tradicionais.

Umm Al Qaiwain oferece opções de lazer como o Dreamland Aqua Park, além de clubes de aviação, tiro esportivo e atividades marítimas, assim como instalações equestres.

Ras Al Khaimah concluiu os preparativos para receber visitantes durante o feriado, com atrações como o Jebel Jais Flight, uma das maiores tirolesas do mundo, o Al Hamra Golf Club, o Forte Dhayah e praias.

Fujairah segue como destino procurado no período, com locais como o calçadão de Fujairah, o Madhab Spring Park e o Wadi Wurayah, além de uma oferta crescente de hotéis e resorts, incluindo empreendimentos à beira-mar em Al Aqah.