Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista iraniano contra complexo industrial em Ras Laffan, no Qatar

ABU DHABI, 19 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, expressou a forte condenação do país ao ataque terrorista iraniano contra a cidade industrial de Ras Laffan, no Qatar, que causou danos significativos.

O ministro afirmou que ações desse tipo representam uma escalada perigosa e uma violação do direito internacional.

Abdullah bin Zayed reiterou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Qatar e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, sua população e sua estabilidade.

O ministro destacou ainda que o ataque contra infraestrutura industrial representa uma ameaça direta à segurança energética global, além de comprometer a segurança e a estabilidade da região e de seus povos, com potenciais impactos ambientais e humanitários graves.