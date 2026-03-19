Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista do Irã a instalações de gás em Habshan e ao campo de Bab

ABU DHABI, 19 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram o ataque terrorista iraniano contra a instalação de gás de Habshan e o campo de Bab, interceptado com sucesso pelas defesas aéreas do país, sem registro de feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques representam uma escalada perigosa e uma violação do direito internacional. O país reiterou que mantém o direito de adotar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, sua segurança nacional e seus interesses.

A pasta destacou ainda que o ataque contra infraestrutura crítica e instalações de petróleo constitui uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regional, além de afetar a segurança energética global.