Ministério da Economia e do Turismo nega restrições à movimentação de capital nos Emirados

ABU DHABI, 19 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Economia e do Turismo negou a veracidade de informações que circulam em redes sociais sobre supostas restrições à movimentação de capital nos Emirados Árabes Unidos ou impedimentos a investidores estrangeiros para transferir ou gerir seus recursos conforme as leis e normas vigentes.

A pasta destacou o compromisso do país com políticas de abertura econômica e com a livre circulação de capitais, em linha com as melhores práticas internacionais, reforçando um ambiente de investimentos estável e atrativo. O ministério orientou o público e a imprensa a buscar informações em fontes oficiais.