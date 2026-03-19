Países do Golfo e da região condenam ataques do Irã e pedem cessar imediato das ações

RIAD, 19 de março de 2026 (WAM) — Os ministros das Relações Exteriores do Azerbaijão, Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Líbano, Paquistão, Qatar, Arábia Saudita, Síria, Turquia e Emirados Árabes Unidos realizaram uma reunião consultiva para discutir os ataques iranianos. O encontro foi em Riad.

Os participantes analisaram os ataques contra países do Conselho de Cooperação do Golfo, a Jordânia, o Azerbaijão e a Turquia e condenaram o uso deliberado de mísseis balísticos e drones contra áreas residenciais e infraestrutura civil, incluindo instalações de petróleo, usinas de dessalinização, aeroportos, áreas residenciais e missões diplomáticas.

Os ministros afirmaram que esses ataques não podem ser justificados sob nenhuma circunstância e reiteraram o direito dos Estados à autodefesa, conforme o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas.

O grupo pediu que o Irã interrompa imediatamente os ataques, respeite o direito internacional e o direito internacional humanitário e adote princípios de boa vizinhança como primeiro passo para reduzir a escalada, fortalecer a segurança regional e avançar soluções diplomáticas.

Os ministros afirmaram que o futuro das relações com o Irã depende do respeito à soberania dos Estados, da não interferência em assuntos internos, da abstenção de agressões territoriais e do não uso de capacidades militares para ameaçar países da região.

Os participantes também pediram que o Irã cumpra a Resolução 2817 (2026) do Conselho de Segurança da ONU, cesse todos os ataques, evite provocações ou ameaças contra países vizinhos e interrompa o apoio, financiamento e armamento de milícias associadas em países árabes. Também solicitaram que o país evite ações que possam comprometer a navegação internacional no Estreito de Hormuz ou ameaçar a segurança marítima em Bab al-Mandeb.

Os ministros reafirmaram apoio à segurança, estabilidade e unidade territorial do Líbano, à plena soberania do Estado libanês e à decisão do governo de restringir armas ao controle estatal. Também condenaram a ofensiva de Israel contra o Líbano e suas políticas expansionistas na região.

Os participantes reiteraram o compromisso de manter consultas e coordenação contínuas para acompanhar os desdobramentos, avaliar cenários e adotar posições conjuntas, além de tomar medidas legítimas necessárias para proteger sua segurança, estabilidade e soberania e pôr fim aos ataques iranianos.