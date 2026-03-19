Liderança dos Emirados Árabes Unidos felicita líderes árabes e islâmicos pelo Eid Al Fitr

ABU DHABI, 19 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagens de felicitações a reis, emires e presidentes de países árabes e islâmicos por ocasião do Eid Al Fitr.

Mohamed bin Zayed desejou aos líderes e a seus povos progresso contínuo, prosperidade e estabilidade.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes na mesma ocasião.