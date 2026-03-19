Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação de Donald Trump

ABU DHABI, 19 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do líder dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a qual discutiram os desdobramentos na região e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional.

Os dois também abordaram os ataques iranianos em curso contra os Emirados e outros países da região, incluindo contra civis, infraestrutura civil e instalações vitais, destacando que representam violação da soberania dos Estados e do direito internacional.

Donald Trump condenou os ataques e afirmou a solidariedade dos Estados Unidos com os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, além do apoio total aos esforços para defender seus territórios, sua estabilidade e sua segurança.