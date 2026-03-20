Segurança do Estado desmantela rede terrorista ligada ao Hezbollah e ao Irã e prende integrantes

ABU DHABI, 20 de março de 2026 (WAM) — O aparato de Segurança do Estado dos Emirados Árabes Unidos anunciou o desmantelamento de uma rede terrorista financiada e operada pelo Hezbollah, do Líbano, e pelo Irã, além da prisão de seus integrantes.

A rede operava no país sob a cobertura de uma empresa fictícia e buscava infiltrar-se na economia nacional e executar planos externos que ameaçavam a estabilidade financeira do país.

Segundo a Segurança do Estado, a rede atuava de acordo com um plano estratégico previamente estabelecido, em coordenação com partes externas ligadas ao Hezbollah e ao Irã, em violação às normas econômicas e legais, com o objetivo de lavar dinheiro, financiar o terrorismo e ameaçar a segurança nacional.

O órgão afirmou ainda que qualquer tentativa de explorar a economia nacional ou instituições civis para fins terroristas ou subversivos será enfrentada com firmeza, ressaltando que nenhuma interferência externa que ameace a segurança ou a estabilidade do país será tolerada, independentemente de sua origem ou cobertura.