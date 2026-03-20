Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro das Relações Exteriores da Turquia

ABU DHABI, 20 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

Mohamed bin Zayed e Hakan Fidan trocaram cumprimentos pelo Eid Al Fitr. Desejaram prosperidade e bem-estar aos dois países, além de paz e estabilidade no mundo.

Fidan transmitiu ao líder dos Emirados os cumprimentos do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e votos de prosperidade ao país. Mohamed bin Zayed pediu que fossem levados a Erdoğan seus cumprimentos e votos de progresso e prosperidade para a Turquia.

O ministro turco reiterou a condenação da Turquia aos ataques terroristas iranianos contra os Emirados e outros países da região. Afirmou que essas ações violam a soberania dos Estados e o direito internacional, além de representarem ameaça à estabilidade regional.

A reunião também abordou a escalada militar em curso na região e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional. As duas partes destacaram a necessidade de interromper a escalada e de priorizar o diálogo e a diplomacia para evitar novas tensões e crises.

O xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e assessor de segurança nacional; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; e outras autoridades participaram da reunião.