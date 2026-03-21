Presidente dos Emirados Árabes Unidos troca cumprimentos pelo Eid Al Fitr com líderes do Qatar, Jordânia e Líbano e discute situação regional

ABU DHABI, 21 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trocou cumprimentos pelo Eid Al Fitr em ligações com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani; o rei da Jordânia, Abdullah II; e o presidente do Líbano, Joseph Aoun.

Os líderes desejaram prosperidade e progresso aos seus países, além de paz, segurança e estabilidade no mundo árabe e islâmico e em outras regiões.

Durante as conversas, Mohamed bin Zayed e os demais líderes discutiram os desdobramentos regionais diante dos ataques terroristas iranianos contínuos contra países da região e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade.

As partes destacaram a necessidade de interromper imediatamente as ações militares e de priorizar o diálogo e a diplomacia para resolver as questões pendentes, evitando uma nova escalada e crises.