Abu Dhabi inaugura duas pontes que ligam a Ilha de Al Reem à rodovia Sheikh Khalifa bin Zayed

ABU DHABI, 21 de março de 2026 (WAM) — O Departamento de Municípios e Transportes (DMT, na sigla em inglês) anunciou a abertura de duas novas pontes que conectam diretamente a Ilha de Al Reem à rodovia Sheikh Khalifa bin Zayed (E12).

Projetada para receber cerca de sete mil veículos por hora, a nova ligação deve reduzir o tempo de deslocamento em até 60%, o equivalente a cerca de 15 minutos nos horários de pico.

O projeto, no valor de 450 milhões de dirhams (US$ 122 milhões), melhora a conexão entre as ilhas de Al Reem e Saadiyat, além de facilitar o acesso à rodovia em direção a Dubai (E12). A iniciativa também reduz o congestionamento nas ruas Hamdan bin Mohammed e Mina, contribuindo para melhorar o fluxo local.

O projeto inclui ainda uma ponte exclusiva para retorno de veículos de carga entre o Porto Zayed e a Ilha de Saadiyat, com o objetivo de ampliar a eficiência logística e a segurança.

O diretor-geral de Desenvolvimento de Infraestrutura do DMT, Eisa Mubarak Al Mazrouei, afirmou: “Com este projeto, garantimos mobilidade mais eficiente em Abu Dhabi e reforçamos nosso compromisso com padrões elevados de design e sustentabilidade.”

As estruturas somam 1,5 km de extensão e ocupam área superior a 25 mil metros quadrados. As pontes foram construídas com tecnologia de vigas-caixão moldadas no local, apoiadas por 12 pilares em formato de “V” que permitem a passagem de embarcações. O projeto também inclui 2 km de vias elevadas, 71 postes de iluminação, áreas paisagísticas e 2 km de ciclovias e pistas para pedestres.

A construção foi concluída após cerca de 5 milhões de horas de trabalho e utilizou 35 mil metros cúbicos de concreto.