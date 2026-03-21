Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam três mísseis balísticos e oito drones

ABU DHABI, 21 de março de 2026 (WAM) — As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptaram neste sábado (21/03) três mísseis balísticos e oito drones lançados pelo Irã.

Desde o início da agressão iraniana, os sistemas do país já interceptaram 341 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.748 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas em serviço, além de seis civis do Paquistão, Nepal, Bangladesh e Palestina.

Ao todo, 160 pessoas ficaram feridas, com lesões de leves a graves. Entre os feridos estão cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de resguardar seus interesses e capacidades nacionais.