Conselho de Cooperação do Golfo renova condenação a ataques iranianos

RIAD, 22 de março de 2026 (WAM) — O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) renovou a condenação aos ataques iranianos contínuos contra países do bloco, incluindo ataques deliberados contra infraestrutura e instalações de petróleo, em violação do direito internacional e das normas internacionais. Segundo o CCG, trata-se de uma ameaça direta à segurança regional, à estabilidade e ao abastecimento global de energia.

O secretário-geral do bloco, Jasem Mohamed Albudaiwi, afirmou que a continuidade dos ataques revela uma postura escalatória do Irã em relação aos países do Golfo e representa uma agressão inaceitável que compromete os esforços de desescalada e ameaça a segurança regional e internacional.

Albudaiwi rejeitou as alegações iranianas que responsabilizam os países do Golfo por operações militares e afirmou que os Estados do CCG mantêm compromisso com o respeito à soberania, à não interferência em assuntos internos e à promoção da paz e da segurança regional e global.

O secretário-geral destacou que os países do bloco mantêm o direito de adotar medidas necessárias para proteger sua segurança, estabilidade e recursos, em conformidade com o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas e o direito internacional.

Albudaiwi também pediu à comunidade internacional que cumpra suas responsabilidades, condene essas violações, adote uma postura dissuasiva e pressione o Irã a cumprir imediatamente a Resolução 2817 (2026) do Conselho de Segurança da ONU para interromper os ataques.

O secretário-geral concluiu destacando a unidade e a solidariedade dos países do CCG diante de qualquer ameaça à sua segurança e interesses, além do compromisso conjunto com ações que fortaleçam a estabilidade regional e promovam a paz.