Defesas aéreas dos Emirados interceptam quatro mísseis balísticos e 25 drones lançados do Irã

ABU DHABI, 22 de março de 2026 (WAM) — As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptaram neste domingo quatro mísseis balísticos e 25 veículos aéreos não tripulados (UAVs) lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, os sistemas de defesa aérea do país interceptaram 345 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.773 UAVs.

Esses ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas em serviço, além de seis vítimas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bangladeshiana e palestina.

Ao todo, 160 pessoas ficaram feridas, com lesões que variam de leves a moderadas e graves. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para enfrentar quaisquer ameaças e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, de modo a garantir a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de preservar seus interesses e capacidades nacionais.