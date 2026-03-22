Emirados Árabes Unidos expressam solidariedade ao Qatar e à Turquia após queda de helicóptero

ABU DHABI, 22 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade e condolências ao Qatar e à Turquia após a morte de sete pessoas na queda de um helicóptero em águas territoriais do Qatar, causada por uma falha técnica durante uma missão de rotina.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou condolências às famílias das vítimas das Forças Armadas do Qatar e das forças conjuntas Qatar-Turquia, além de solidariedade aos governos e povos dos dois países diante da tragédia.