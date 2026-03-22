Centro Nacional de Meteorologia prevê chuvas de intensidade variável nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 22 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que os Emirados Árabes Unidos serão afetados, a partir deste domingo (22/03) até 27 de março, por uma condição climática acompanhada de chuvas de intensidade variada, ocorrendo em intervalos intermitentes e atingindo diversas áreas do país.

O NCM informou que as condições climáticas deste domingo (22/03) devem trazer chuva durante a tarde em algumas áreas do nordeste, em Al Ain e nas regiões ao sul, enquanto áreas do oeste e do sul que se estendem para o interior podem registrar chuva durante a noite.

Na segunda-feira (23/03), há previsão de chuva em áreas dispersas do país durante o dia, seguida de precipitação nas regiões norte e leste, incluindo Al Ain, durante a noite.

Na terça-feira (24/03), a previsão indica chuva nas regiões norte, leste e sul durante o dia, com possibilidade de precipitação à noite nas áreas oeste, leste e costeiras, além das ilhas.

Na quarta-feira (25/03), espera-se chuva em áreas dispersas dos Emirados ao longo do dia, enquanto as regiões leste e Al Ain podem registrar chuva à noite, com redução gradual das chances no fim da noite.

Na quinta-feira (26/03), a manhã deve ter baixa probabilidade de chuva. No entanto, as chances aumentam à tarde nas regiões norte e leste e em Al Ain, estendendo-se à noite para áreas costeiras, ilhas e regiões do oeste.

Na sexta-feira (27/03), há previsão de chuva em áreas dispersas do país durante o dia, começando pelas ilhas e regiões costeiras e avançando para o interior em grande parte dos Emirados.