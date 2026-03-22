Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo parcialmente nublado com chance de chuva e queda de temperatura nesta segunda

ABU DHABI, 22 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo na segunda-feira (23/03) será parcialmente nublado a nublado, com formação de nuvens convectivas e possibilidade de chuva em áreas dispersas, acompanhado de queda nas temperaturas.

Em comunicado, o NCM informou que os ventos serão de sudeste a nordeste, fracos a moderados, podendo se intensificar em alguns momentos com a presença de nuvens, levantando poeira e areia e reduzindo a visibilidade horizontal. A velocidade varia de 10 a 25 km/h, podendo atingir até 45 km/h.

O Golfo Arábico terá mar de pouco agitado a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos com a presença de nuvens. A primeira maré alta será às 16:16 e a segunda às 03:52, enquanto a primeira maré baixa será às 09:57 e a segunda às 21:22.

No Mar de Omã, o mar será de pouco agitado a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos com a presença de nuvens. A primeira maré alta será às 13:18 e a segunda às 00:13, enquanto a primeira maré baixa será às 18:43 e a segunda às 07:17.