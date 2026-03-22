Promotoria do Kuwait abre investigações sobre espionagem e crimes contra a segurança do Estado

KUWAIT, 22 de março de 2026 (WAM) — A Promotoria Pública do Kuwait informou que iniciou investigações sobre dois casos distintos relacionados a espionagem e atos que comprometem a segurança do Estado.

Em comunicado divulgado pela Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês), a promotoria afirmou que a equipe de investigação iniciou os trabalhos em cooperação com as autoridades competentes, obtendo as autorizações legais necessárias para prender os suspeitos e realizar buscas.

As ações resultaram na apreensão de equipamentos e dispositivos ligados às atividades criminosas.

Sob orientação do procurador-geral Saad Al-Safran, a Promotoria Pública destacou que as investigações são confidenciais e proibiu a publicação, divulgação ou circulação de qualquer informação relacionada aos casos por qualquer meio.

A promotoria afirmou que esses atos constituem crimes graves contra a segurança do Estado, sujeitos às penas mais severas previstas em lei, e acrescentou que continuará adotando todas as medidas legais contra os envolvidos antes de encaminhar os casos à Justiça.