Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute relações bilaterais e situação regional com o líder da Sérvia

ABU DHABI, 22 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, discutiram os desdobramentos na região diante da escalada militar em curso e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional. O encontro ocorreu durante a visita de trabalho de Vučić aos Emirados.

As partes também abordaram os ataques terroristas iranianos contínuos contra os Emirados e outros países da região, incluindo ataques contra civis, infraestrutura civil e instalações vitais, destacando que representam violação da soberania dos Estados e do direito internacional.

Vučić condenou os ataques e reafirmou a solidariedade da Sérvia com os Emirados e o apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua segurança, estabilidade e integridade territorial, além de garantir a segurança de sua população.

Os dois lados destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e a importância de priorizar o diálogo e a diplomacia para resolver as questões regionais e evitar novas tensões e crises.

O encontro também tratou da cooperação bilateral, com ambas as partes reafirmando o compromisso de fortalecer as relações conforme suas prioridades de desenvolvimento e interesses comuns no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre Emirados e Sérvia.

Vučić chegou anteriormente aos Emirados, onde foi recebido pelo presidente do país, além de xeiques, ministros e outras autoridades.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; e outras autoridades participaram da reunião.