Observação meteorológica é essencial para resiliência econômica global, diz presidente da Organização Meteorológica Mundial

ABU DHABI, 23 de março de 2026 (WAM) — Sistemas de observação meteorológica e climática são fundamentais para proteger vidas e patrimônios, apoiar a estabilidade econômica e promover a sustentabilidade, afirmou o presidente da Organização Meteorológica Mundial (OMM, na sigla em inglês), Abdullah Al Mandous, por ocasião do Dia Meteorológico Mundial.

Ao marcar a data, celebrada anualmente em 23 de março, Al Mandous destacou que o tema deste ano, “Observar hoje, proteger o amanhã”, reforça a necessidade de fortalecer as capacidades de monitoramento diante da aceleração dos desafios climáticos.

Al Mandous afirmou que o mundo enfrenta um momento crítico que exige esforços conjuntos e integração entre sistemas científicos e tecnológicos para garantir a segurança das comunidades e a sustentabilidade dos recursos.

Ele descreveu os sistemas de observação como a “espinha dorsal” da vida moderna, que sustenta a tomada de decisões econômicas, agrícolas e ambientais. Previsões precisas e sistemas de alerta precoce podem reduzir significativamente perdas humanas e econômicas, acrescentou, ao destacar que um aviso com 24 horas de antecedência pode reduzir em até 30% os danos causados por eventos climáticos extremos.

Al Mandous afirmou ainda que o acesso universal a serviços de alerta precoce deixou de ser opcional e passou a ser uma necessidade urgente, devido ao seu impacto na redução de perdas econômicas de bilhões de dólares por ano, além de proteger meios de subsistência e melhorar o bem-estar social.

Ele destacou que a natureza transfronteiriça do clima exige forte cooperação internacional e citou o Sistema Global Integrado de Observação da OMM (WIGOS), que reúne milhares de estações terrestres e marítimas, satélites e plataformas oceânicas para apoiar previsões e a tomada de decisões em todo o mundo.

Al Mandous também apontou desafios existentes, especialmente lacunas de dados nos oceanos, na criosfera e em diversos países em desenvolvimento, afirmando que essas deficiências representam vulnerabilidades globais.

Ele mencionou iniciativas internacionais em andamento para enfrentar essas lacunas, com destaque para o Systematic Observations Financing Facility (SOFF), que busca garantir financiamento sustentável para fortalecer a capacidade dos países de operar e manter redes de observação.

Al Mandous afirmou que investimentos em sistemas de observação devem ser vistos como estratégicos para a segurança econômica e a resiliência climática, e não como custos operacionais, destacando que dados precisos são fundamentais para o planejamento de infraestrutura, a segurança alimentar e políticas econômicas mais amplas.

Ao tratar das perspectivas futuras, ele apontou a inovação e o engajamento da juventude como prioridades. Segundo ele, a OMM utiliza tecnologias como inteligência artificial e computação de alto desempenho para fortalecer serviços meteorológicos nacionais e promover a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Al Mandous defendeu a continuidade da cooperação internacional e afirmou que “observar hoje é o caminho para garantir a segurança e a prosperidade das futuras gerações”.