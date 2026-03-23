Sharjah intensifica os preparativos para enfrentar as condições climáticas atuais

SHARJAH, 23 de março de 2026 (WAM) — O Município de Sharjah informou que está totalmente preparado para lidar com as chuvas previstas e as condições climáticas instáveis, com a ativação de planos preventivos para garantir resposta rápida e eficiente em todo o emirado.

O Comitê Supremo para Emergências de Chuvas e suas equipes de campo foram mobilizados, com o apoio de 1.200 profissionais, incluindo engenheiros, técnicos, inspetores e equipes de apoio, atuando em um sistema unificado para enfrentar a situação com alto nível de eficiência.

O município também disponibilizou 180 caminhões-tanque, 140 bombas de alta capacidade, seis veículos avançados para barragens e 20 veículos de reboque para retirar carros avariados, além de ter estabelecido 67 reservatórios para coleta imediata da água drenada de ruas e vias.

O centro de atendimento (993) foi colocado em estado de alerta máximo para receber e responder às demandas da população.

Devido às condições climáticas instáveis e visando à segurança pública, o município fechou temporariamente todos os parques da cidade e os centros de aptidão médica sob sua gestão até a normalização do clima.