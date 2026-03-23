Bahrein intercepta 147 mísseis e 282 drones desde início da agressão iraniana

MANAMA, 23 de março de 2026 (WAM) — O Bahrein informou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 147 mísseis e 282 drones que tiveram como alvo seu território desde o início da agressão iraniana.

O Comando-Geral das Forças de Defesa do Bahrein afirmou, em comunicado divulgado pela Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), que o uso de mísseis balísticos e drones contra alvos civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas.

A nota acrescenta que esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regional.