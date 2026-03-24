Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos discute crise regional com chanceleres

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone sobre os desdobramentos regionais diante dos ataques com mísseis iranianos contínuos, não provocados e classificados como terroristas contra os Emirados e outros países da região com diversos ministros do Exterior.

Abdullah bin Zayed discutiu o tema com José Manuel Albares, ministro das Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha; Lê Hoài Trung, ministro das Relações Exteriores do Vietnã; Mohamed Salem Merzoug, ministro das Relações Exteriores, Cooperação Africana e Mauritanos no Exterior; e Tom Berendsen, ministro das Relações Exteriores da Holanda.

As conversas abordaram as graves consequências dos ataques iranianos, não provocados e classificados como terroristas, que podem comprometer a segurança regional e internacional e ameaçar a estabilidade econômica global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed e os ministros condenaram com veemência os ataques e afirmaram o direito legítimo dos países atingidos de responder à agressão para proteger sua soberania, segurança e integridade territorial, além de garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

O ministro também agradeceu a solidariedade expressa pelos países e afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados estão seguros.

Durante as ligações, as autoridades destacaram a importância do diálogo e da diplomacia para resolver crises e questões pendentes e preservar a segurança regional e internacional.