Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministra das Forças Armadas da França

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu a ministra das Forças Armadas e dos Assuntos de Veteranos da França, Catherine Vautrin.

A ministra transmitiu ao presidente emiradense as saudações do líder da França, Emmanuel Macron, e seus votos de segurança e prosperidade contínuas para os Emirados.

Mohamed bin Zayed pediu que fossem transmitidas suas saudações a Macron, junto com votos de progresso e prosperidade para a França e seu povo.

O presidente dos Emirados e a ministra francesa discutiram a cooperação e a coordenação entre os dois países na área de defesa e o compromisso conjunto de fortalecê-las no âmbito da Parceria Estratégica bilateral.

O encontro também abordou os desdobramentos no Oriente Médio diante da escalada militar em curso e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Catherine Vautrin reiterou a condenação da França aos ataques terroristas iranianos contra os Emirados e outros países da região. Afirmou também a solidariedade francesa e o apoio às medidas adotadas para proteger a segurança, a estabilidade e a população do país.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e outras autoridades participaram da reunião.