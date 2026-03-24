Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos expressa condolências ao primeiro-ministro do Qatar por morte de militares

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, expressou condolências ao Qatar durante ligação com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do país, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, pela morte de integrantes das Forças Armadas do Qatar.

As vítimas foram identificadas como o capitão (piloto) Mubarak Salem Dawai Al Marri; o capitão (piloto) Saeed Nasser Smeikh; o sargento Fahad Hadi Ghanem Al Khayareen; e o cabo Mohammed Maher Mohammed, que integravam a tripulação de um helicóptero que caiu em águas territoriais do Qatar após falha técnica.

Abdullah bin Zayed manifestou a plena solidariedade dos Emirados ao Qatar diante da tragédia. Expressou também condolências à liderança do país e às famílias das vítimas, além de desejar proteção ao Qatar.