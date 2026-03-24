Ministros da Jordânia e do Qatar discutem formas de encerrar a escalada regional

AMÃ, 24 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Jordânia, Ayman Safadi, conversou com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

Segundo a agência Jordan News Agency (Petra), os dois discutiram formas de encerrar a escalada regional, restabelecer a segurança e a estabilidade e avançar no diálogo e na diplomacia. Ambos também afirmaram solidariedade diante dos ataques iranianos contra os dois países.