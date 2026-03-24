Kuwait registra sete linhas de transmissão fora de operação após queda de destroços

KUWAIT, 24 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Eletricidade, Água e Energia Renovável do Kuwait informou que sete linhas aéreas de transmissão em várias áreas do país ficaram fora de operação após danos causados pela queda de destroços decorrentes de interceptações da defesa aérea.

A porta-voz oficial do ministério, engenheira Fatima Jawhar Hayat, afirmou em comunicado divulgado pela Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês) que o incidente provocou interrupções parciais no fornecimento de energia em algumas áreas e destacou que equipes técnicas trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível.