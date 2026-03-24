Fujairah recebe segunda etapa do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-jítsu na sexta-feira

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — Fujairah receberá a segunda etapa da terceira edição do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-jítsu (Gi), entre 27 e 29 de março, no Complexo Esportivo Zayed.

O evento reunirá atletas de clubes e academias de todo o país, competindo em diferentes faixas etárias e reforçando a posição do campeonato como um dos principais do calendário nacional da modalidade.

A Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos informou que as disputas começam na sexta-feira (27/03), com as categorias sub-18, adulto e máster, no masculino e feminino. A programação continua no sábado (28/03), com as categorias sub-14 e sub-16, e termina no domingo (29/03), com as categorias sub-12 e infantil.

Desde o lançamento, o campeonato desempenha papel central na identificação de novos talentos e no desenvolvimento de atletas. A realização regular de competições contribui para a evolução técnica e a aquisição de experiência necessária para representar a seleção nacional em eventos internacionais.

A realização do torneio em Fujairah reflete o compromisso da federação em promover eventos em diferentes emirados, ampliar a participação de base e fortalecer a ligação do esporte com as comunidades locais. Também permite que o público acompanhe as disputas de perto, em linha com a estratégia de consolidar o jiu-jítsu como um esporte de destaque no país.

O vice-presidente da federação, Mohamed Salem Al Dhaheri, afirmou que o campeonato tem papel importante no desenvolvimento da modalidade nos Emirados, ao promover uma cultura esportiva sólida e ampliar a presença do jiu-jítsu na sociedade.

“O campeonato continua a crescer como um dos principais eventos do calendário local do jiu-jítsu. Ele oferece um ambiente competitivo forte, que incentiva maior participação e aproxima as famílias do esporte, em linha com o Ano da Família. A federação segue comprometida em organizar eventos com os mais altos padrões, refletindo a liderança dos Emirados na realização de grandes competições esportivas”, disse.

Al Dhaheri destacou ainda que o campeonato contribui para o crescimento de longo prazo da modalidade ao atrair novos talentos e oferecer um caminho claro de desenvolvimento em ambiente de alto nível.

O técnico da categoria sub-18 do Baniyas Club, Wissam Motea Al Ahmad, afirmou que o campeonato é um teste importante para os atletas devido ao alto nível de competição entre os clubes. "Estamos entrando nesta etapa com foco no desempenho e em avançar com base no que alcançamos nas fases anteriores. Nosso objetivo é permanecer entre os principais clubes e gerir bem as lutas para seguir até as fases finais”, continuou.

O campeonato faz parte de uma série de oito etapas realizadas ao longo da temporada nos Emirados Árabes Unidos, incluindo cinco etapas na categoria com quimono (Gi) e três na categoria sem quimono (No-Gi).