Emirados Árabes Unidos registram volumes recordes de chuva em várias regiões

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos registraram chuvas intensas em várias regiões nesta segunda-feira (23/03), devido à influência de um sistema de baixa pressão que provocou a formação de nuvens convectivas e precipitações de intensidade variada.

Segundo o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês), Al Manama, no emirado de Ajman, registrou o maior volume de chuva, com 93,3 milímetros. Ghayathi, na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi, veio em seguida com 91 milímetros, enquanto Al Wathba, também em Abu Dhabi, registrou 88,2 milímetros.

A Cidade Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, registrou 78,7 milímetros de chuva, enquanto Al Ruwais, na região de Al Dhafra, ficou em quinto lugar, com 75,7 milímetros, figurando entre as áreas mais afetadas.

O NCM informou que continuará monitorando a situação e atualizando os dados regularmente. Orientou ainda a população a acompanhar as informações oficiais e seguir as diretrizes de segurança emitidas pelas autoridades competentes.