Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos expressa condolências ao chanceler da Turquia por morte de tripulação de helicóptero

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, expressou condolências durante ligação com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, pela morte de integrantes de uma tripulação de helicóptero.

Abdullah bin Zayed manifestou condolências à Turquia pela morte do major Sinan Taştekin, das forças conjuntas Qatar-Turquia, além de Suleiman Cemra Kahraman e Ismail Anas Can, que estavam a bordo de um helicóptero que caiu em águas territoriais do Qatar após falha técnica.

O ministro afirmou a plena solidariedade dos Emirados com a Turquia diante da tragédia. Também expressou condolências às famílias das vítimas e desejou proteção ao país e ao seu povo.