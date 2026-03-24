Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro encerra inscrições para evento em Luanda

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — A Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro anunciou que as inscrições foram encerradas na noite de segunda-feira (23/03) para participação no Festival de Jiu-jítsu de Abu Dhabi, em Luanda. O evento é aberto a atletas de todas as nacionalidades e inclui categorias infantil, juvenil, jovem, amador e master.

A organização informou que o festival terá início no próximo domingo e não concederá pontos no ranking, permitindo que atletas de diferentes níveis ganhem experiência e compitam em ambiente esportivo. A programação inclui disputas para ambos os gêneros em todas as faixas etárias, desde crianças até master, de acordo com o sistema de faixas de cada nível.

O diretor-geral da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, Tariq Al Bahri, afirmou que a organização segue ampliando a presença global do esporte por meio da realização de campeonatos e festivais em diversos continentes. Segundo ele, o calendário inclui mais de 250 eventos por ano.

“Na Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, estamos comprometidos em alcançar o maior número possível de atletas em todo o mundo, organizando competições diversas que atendem a diferentes faixas etárias e níveis técnicos. Esses esforços contribuem para difundir o esporte e fortalecer sua presença internacional. Luanda é uma das principais etapas na África, onde buscamos descobrir novos talentos e desenvolver campeões capazes de competir em grandes eventos, refletindo nossa visão de expandir o jiu-jítsu em escala global”, afirmou.

O festival deve contar com forte participação, impulsionada pelo crescente interesse nos eventos da organização e por seu papel no fortalecimento da presença global do jiu-jítsu.