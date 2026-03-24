Emirados Árabes Unidos lideram ranking de felicidade no mundo árabe e ocupam 21ª posição global

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos ficaram em primeiro lugar no mundo árabe e na 21ª posição global no Índice Mundial da Felicidade, segundo o Relatório Mundial da Felicidade 2026, divulgado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, com base em dados do Gallup World Poll.

O levantamento avaliou 147 países, com base em critérios como PIB per capita, expectativa de vida, liberdade individual, generosidade, apoio social e níveis de corrupção nos setores público e privado. Os Emirados obtiveram 6,8 pontos no índice.

O resultado reforça a posição do país entre as nações mais estáveis e prósperas do mundo, à frente de várias economias globais relevantes.

Em indicadores específicos, os Emirados ocuparam a quarta posição global em liberdade dos cidadãos para tomar decisões de vida, a oitava em PIB per capita, com US$ 70 mil, e a 19ª em generosidade, refletindo o volume de doações realizadas por seus residentes. O país também ficou na 30ª posição mundial em expectativa de vida.