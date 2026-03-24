Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 5 mísseis balísticos e 17 drones lançados pelo Irã

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptaram, nesta terça-feira (24/03), cinco mísseis balísticos e 17 drones lançados pelo Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, os sistemas do país já interceptaram 357 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.806 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas em serviço, além de seis vítimas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bengalesa e palestina.

Ao todo, 161 pessoas ficaram feridas, com lesões de leves a graves. Entre os feridos estão cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para lidar com qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade e resguardando seus interesses e capacidades nacionais.